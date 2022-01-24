США заявили о готовности России начать войну против Украины «в любой момент»

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявила, что Россия может начать военные действия против Украины «в любой момент», несмотря на то, что Москва отрицает свою причастность к эскалации конфликта и планы подобного характера. Ее слова приводит РИА Новости.

В связи с этим американское внешнеполитическое ведомство призвало сограждан быть готовыми покинуть страну и планировать свои действия таким образом, чтобы использовать в том числе коммерческие возможности для выезда.

«Дабы внести ясность, президент Байден заявил, что Россия может начать военные действия в любой момент. При таком развитии событий правительство США не сможет эвакуировать американских граждан», — указала представитель Госдепартамента.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден допустил размещение тысячи американских военных, авиации и флота в странах Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации с Украиной.

