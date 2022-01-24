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США заявили о готовности России начать войну против Украины «в любой момент»

Госдепартамент США: Россия может начать военные действия против Украины «в любой момент»

Фото: РИА Новости

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявила, что Россия может начать военные действия против Украины «в любой момент», несмотря на то, что Москва отрицает свою причастность к эскалации конфликта и планы подобного характера. Ее слова приводит РИА Новости.

В связи с этим американское внешнеполитическое ведомство призвало сограждан быть готовыми покинуть страну и планировать свои действия таким образом, чтобы использовать в том числе коммерческие возможности для выезда.

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«Дабы внести ясность, президент Байден заявил, что Россия может начать военные действия в любой момент. При таком развитии событий правительство США не сможет эвакуировать американских граждан», — указала представитель Госдепартамента.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден допустил размещение тысячи американских военных, авиации и флота в странах Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации с Украиной.

Марина Совина
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