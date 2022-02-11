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Украина обратилась в ООН из-за российских учений в Черном море

Украина выразила протест из-за блокады Россией части Черного моря на время учений

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обратился к генеральному секретарю организации и всем ее странам-членам с призывом осудить действия России по блокаде судоходных участков Черного и Азовского морей из-за военных учений. Сообщение об этом появилось на странице украинского постпредства в Facebook.

Россия объявила закрытыми для судоходства отдельные участки вдоль черноморского побережья Крыма, Тамани, Керчи и Одессы в период с 13 по 19 февраля из-за учений, которые предусматривают ракетную и артиллерийскую стрельбу. Она заверила, что проход гражданских кораблей указанных регионах может быть опасным. При этом уже 11 февраля Москва отменила ограничения на этот счет, позволив судам беспрепятственно двигаться через зону маневров.

«Решение Российской Федерации является частью ее гибридной войны против Украины и демонстрирует неприкрытое пренебрежение международным правом, в частности Уставом ООН, резолюцией Генеральной ассамблеи ООН и Конвенцией ООН по морскому праву», — отметили в постпредстве, несмотря на снятие запрета, и выразили протест.

Украинские дипломаты также пообещали обсудить с союзниками алгоритмы пресечения на подобные «российские угрозы» в будущем. Какие конкретно меры они намерены принять для недопущения сходных инцидентов, не пока не сообщается.

Ранее стало известно о намерениях Великобритании передать Украине новое вооружение для борьбы с российским флотом на Черном море. Киев не стал раскрывать подробности о поставках, но упомянул, что речь идет об «очень серьезных средствах».

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Михаил Кириллов
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