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Великобритания передаст Украине оружие для войны в Черном море

Посол Украины в Великобритании упомянул о поставках новых ракет для борьбы с флотом России
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ukrainian Defence Ministry/ / Reuters

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о новых военных поставках из Лондона. Киев получит оружие для борьбы с флотом России в Черном море в случае войны. Об этом передает РИА Новости.

«В первый раз наши вооруженные силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые будут позволять нам наконец противопоставить что-то русским в Черном и Азовском морях», — заявил Пристайко. По словам посла, Киев уже заключил соответствующее военное соглашение на два миллиарда долларов и вскоре Лондон передаст украинцам ракеты.

Пристайко не упомянул конкретного типа вооружения, однако подчеркнул, что украинская армия «таких серьезных средств» ранее не получала никогда.

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Слабость флота Украины ранее признал президент республики Владимир Зеленский. По слова украинского лидера, он понимает, что национальные морские силы не в состоянии защитить страну, и открыто говорит об этом с командованием. Летом 2021 года Зеленский заявил, что будет добиваться усиления флота Украины за счет помощи из Великобритании и США.

В конце января 2022 года украинские системы ПВО назвали бесполезными в случае реальной атаки со стороны воздушных сил России. Стратегическим бомбардировщикам Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160, вооруженным крылатыми ракетами дальнего действия, не придется даже пересекать границу, чтобы нанести удар, отметил обозреватель Forbes Дэвид Акс.

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Дмитрий Настасьев
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