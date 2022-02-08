Великобритания передаст Украине оружие для войны в Черном море

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о новых военных поставках из Лондона. Киев получит оружие для борьбы с флотом России в Черном море в случае войны. Об этом передает РИА Новости.

«В первый раз наши вооруженные силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые будут позволять нам наконец противопоставить что-то русским в Черном и Азовском морях», — заявил Пристайко. По словам посла, Киев уже заключил соответствующее военное соглашение на два миллиарда долларов и вскоре Лондон передаст украинцам ракеты.

Пристайко не упомянул конкретного типа вооружения, однако подчеркнул, что украинская армия «таких серьезных средств» ранее не получала никогда.

Слабость флота Украины ранее признал президент республики Владимир Зеленский. По слова украинского лидера, он понимает, что национальные морские силы не в состоянии защитить страну, и открыто говорит об этом с командованием. Летом 2021 года Зеленский заявил, что будет добиваться усиления флота Украины за счет помощи из Великобритании и США.

В конце января 2022 года украинские системы ПВО назвали бесполезными в случае реальной атаки со стороны воздушных сил России. Стратегическим бомбардировщикам Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160, вооруженным крылатыми ракетами дальнего действия, не придется даже пересекать границу, чтобы нанести удар, отметил обозреватель Forbes Дэвид Акс.