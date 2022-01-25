ПВО Украины назвали бесполезным против российской авиации

ПВО Украины не способно противостоять «российской агрессии». На это указал обозреватель Forbes Дэвид Акс.

Он объяснил, что стратегические Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160 ВКС России вооружены дальнобойными крылатыми ракетами, и самолетам даже не нужно будет пересекать границу. Это и делает украинскую систему противовоздушной обороны бесполезной.

По словам Акса, российская армия традиционно отдавала приоритет в разработке противокорабельным ракетам. Однако сейчас на вооружении стоит 2,5-тонная ракета Х-101, которая успешно показала себя против террористов в Сирии.

«Теоретически можно сбивать крылатые ракеты. Но это малоосуществимо. Каждый раз, когда американцы наносили удары крылатыми ракетами, большая их часть проходила мимо ПВО. Это означает, что единственная работающая защита — это пассивная защита. Чтобы выжить под ракетным натиском, нужно перемещаться пока это возможно и окапываться, когда нельзя», — резюмировал автор материала.

19 января посол Украины в Берлине Андрей Мельник потребовал, чтобы Германия передала Киеву современные системы противовоздушной обороны, в которых тот испытывает «огромную потребность». Дипломат подчеркнул, что оружие Киеву необходимо для обороны. Он обвинил Германию в нехватке политической воли, и заявил, что это вызывает сожаление на фоне «острой опасности войны в Европе».

В Киеве и на Западе в последние месяцы звучат заявления об угрозе российской агрессии на Украину. Кремль отрицает наличие подобных планов. Представитель МИД Мария Захарова отметила, что, прикрываясь словами о скором вторжении, Киев и Запад готовят собственные провокации.