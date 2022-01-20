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Захарова назвала цели заявлений о возможном нападении России на Украину

Захарова: прикрываясь скорым вторжением России на Украину, Киев готовит провокации

Фото: Globallookpress.com

Прикрываясь якобы скорым вторжением России на Украину, Киев вместе с Западом готовят собственные военные провокации. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее выступление транслирует YouTube-канал «RT на русском».

«В настоящее время западные и украинские средства массовой информации, а также официальные лица стали еще более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения России на Украину», — заявила дипломат.

По ее словам, цель этой компании — прикрытие для подготовки масштабных военных провокаций. Захарова добавила, чтоб подобные действия могут иметь трагические последствия.

Ранее появились сообщения, что президент США Джо Байден не планирует отправлять американские войска на Украину даже в случае вторжения сил России на ее территорию. Как стало известно AP News, причина отказа Байдена от непосредственного участия в российско-украинской войне заключается в том, что Вашингтон не имеет договорных обязательств перед Киевом.

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Николай Чигасов
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