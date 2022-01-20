Байден отказался отправлять войска на Украину в случае вторжения России

Президент США Джо Байден не планирует отправлять американские войска на Украину даже в случае вторжения сил России на ее территорию. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По информации издания, причина отказа Байдена от непосредственного участия в российско-украинской войне заключается в том, что Вашингтон не имеет договорных обязательств перед Киевом. «Война с Россией была бы огромной авантюрой, учитывая потенциал ее распространения на всю Европу, дестабилизации региона и эскалации до пугающей степени риска обмена ядерными ударами», — отмечает AP.

Как пишет агентство, война против России на Украине может сильно ударить по ресурсам США и привести к большим человеческим жертвам. При этом администрация американского президента пытается сосредоточиться на Китае как на главной угрозе безопасности Соединенных Штатов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США сочтут вторжением любое передвижение российских войск через украинскую границу. По ее словам, Вашингтон и его союзники дадут «скорый и жесткий» ответ Москве в случае ее вторжения на Украину.