США охарактеризовали «новое вторжение» России на Украину

США охарактеризовали «новое вторжение» России на территорию Украины. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, США сочтут вторжением любое передвижение российских войск через украинскую границу. Об этом говорится в письменном заявлении, опубликованном на сайте американской администрации.

По ее словам, Вашингтон и его союзники дадут «скорый и жесткий» ответ России в случае ее вторжения на Украину.

«Президент Байден ясно дал понять президенту России: если вооруженные силы РФ перейдут границу Украины, это... будет встречено стремительным, жестким и единым ответом со стороны США и их союзников», — говорится в документе.

Псаки пояснила, что, по информации Вашингтона, у России есть «обширный арсенал средств агрессии», не подразумевающих ведения боевых действий — в том числе хакерские атаки.

При этом какие-либо доказательства приписываемых Москве агрессивных намерений Белый дом не предоставил.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые американская сторона готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Он предупредил, что возможное вторжение России на Украину обернется катастрофой для Москвы.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников предложил незамедлительно ввести упреждающие санкции против России. По его мнению, это позволит предотвратить якобы назревающий российско-украинский конфликт.