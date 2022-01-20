Байден пообещал России невиданные санкции из-за Украины

Президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые американская сторона готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной первой годовщине своего президентства. Трансляция ведется в Twitter-аккаунте Белого дома.

На вопрос о том, почему угроза новых ограничений должна повлиять на президента России, глава Белого дома ответил: «Потому что он никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг».

Байден также назвал возможное вторжение России на Украину катастрофой для Москвы. Американский лидер пригрозил российским банкам, заявив, что они не смогут проводить операции с долларами в случае вторжения России на Украину.

Если они пойдут на это, если они вторгнутся, то заплатят за это. Их банки не смогут осуществлять операции с долларами Джо Байден Президент США

При этом он подчеркнул, что такие серьезные санкции против России могут негативно сказаться и на экономике Соединенных Штатов.

Единство США и НАТО

В ходе пресс-конференции Байден заявил, что уверен в единстве с НАТО в ситуации вокруг Украины. Он добавил, что Россия и НАТО в результате переговоров могут «прийти к чему-то» по вопросу о неразмещении стратегического оружия на Украине.

Американский лидер также оценил вероятность вступления Украины в Североатлантический альянс в ближайшее время.

Вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время невелика, если исходить из того, сколько работы им предстоит сделать в сфере демократии Джо Байден Президент США

Власти Украины в свою очередь требуют от НАТО конкретных шагов по членству в альянсе. «Нам важно увидеть в течение следующих 10 лет конкретные шаги в направлении принятия Украины в число своих членов», — подчеркнула вице-премьер страны по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она добавила, что «агрессивные устремления» России будут усиливаться, а членство в альянсе является решающим фактором для их сдерживания.

Однако в Госдуме считают, что НАТО стремится оккупировать Украину. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что альянс ведет информационную подготовку к продвижению сил на украинскую территорию. «Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск», — отметил он.

Военная помощь Украине

Оборонная помощь Украине от США оценивается в 600 миллионов долларов, заявил глава Белого дома на пресс-конференции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил, что Вашингтон планирует увеличить объемы военной помощи Украине и усилить ее дипломатическую поддержку против российской агрессии. В случае вторжения, российская экономика заплатит «калечащую цену».

Блинкен добавил, что Соединенные Штаты продолжат укреплять военное и дипломатическое сотрудничество ради роста оборонного потенциала Киева против Москвы.

Мы четко указываем на издержки, которые Соединенные Штаты и Европа возложат на Россию, если она отвергнет дипломатический путь, который мы изложили, и продолжит необоснованное, неспровоцированное, неприемлемое вторжение или дестабилизацию Украины Энтони Блинкен Госсекретарь США

Возможность саммита

Американский лидер заявил, что рассматривает возможность нового саммита с Путиным. «Да, я по-прежнему считаю, что такая возможность существует», — отметил он, комментируя ход дипломатических дискуссий между представителями двух стран, посвященных поиску ключей к разрядке кризиса вокруг Украины.

Ранее в январе президент Украины Владимир Зеленский обратился к Байдену с предложением организовать трехсторонние переговоры с Путиным. По словам главы офиса украинского президента Андрея Ермака, в настоящее время Киев находится в ожидании ответа от Москвы. Он уточнил, что переговоры могут быть организованы в режиме видеоконференции.

31 декабря Путин и Байден провели телефонный разговор по ключевым вопросам безопасности. Стороны договорились продолжать диалог, в целом американский коллега серьезно и логично отреагировал на точку зрения российского лидера, а тот, в свою очередь, несколько раз подчеркнул основные положения, которых придерживается Москва.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москве важен результат в виде обеспечения гарантированной безопасности страны, оформленной юридически, чего она и будет добиваться. Он добавил, что Вашингтон понимает озабоченности России, хотя имеет свои.

Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной достаточно сложной ситуации будем вести себя так, как вели бы США, если наступательные вооружения были бы размещены около американских границ. Наш президент пытался всячески делать несколько заходов, чтобы до Байдена хорошо дошла эта наша ключевая мысль Юрий Ушаков Помощник президента России

В январе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на данный момент ей нечего сообщить о возможности встречи Байдена с Путиным. По ее словам, у нее нет информации относительно встречи президентов после переговоров о безопасности.