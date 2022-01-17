Украина потребовала от НАТО конкретных шагов по членству в альянсе

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в интервью газете Spiegel, что Киеву важны конкретные шаги НАТО по принятию и членству страны в альянсе.

«Нам важно увидеть в течение следующих 10 лет конкретные шаги в направлении принятия Украины в число своих членов», — указала политик.

Стефанишина отметила, что о точной дате включения Украины в НАТО говорить не приходится. Она подчеркнула, что «агрессивные устремления» России будут усиливаться, а членство в альянсе является решающим фактором для их сдерживания.

14 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна «абсолютно готова» стать членом НАТО. Он добавил, что Киев рассчитывает узнать конкретные сроки вступления в альянс на будущем саммите НАТО, который состоится летом в Мадриде.

16 января Ермак указал, что некоторые участники НАТО выступают против вступления Украины в альянс. По его словам, государство уже сделало свой выбор и заслуживает вступить в НАТО. Однако для этого положительное решение о принятии должны высказать все страны военного блока, объяснил он.

