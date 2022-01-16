В Киеве рассказали о нежелающих видеть Украину в составе НАТО странах

Некоторые участники НАТО выступают против вступления Украины в альянс. Об этом в интервью Le Figaro рассказал глава офиса президента республики Андрей Ермак, передают «Известия».

По его словам, Украина уже сделала свой выбор и заслуживает вступить в НАТО. Однако для этого положительное решение о принятии должны высказать все страны военного блока, объяснил он. Глава офиса Зеленского также пригрозил правительствам стран НАТО «непростыми вопросами» от граждан.

14 января Ермак заявил, что Украина «абсолютно готова» стать членом НАТО. Он добавил, что Киев рассчитывает узнать конкретные сроки вступления в альянс на будущем саммите НАТО, который состоится летом в Мадриде.

Ранее издание The New York Times написало, что Украина не станет членом альянса в обозримом будущем. Одна из причин заключается в том, что европейские страны-участницы не уверены в выгодности присоединения.