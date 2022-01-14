В США объяснили невозможность вступления Украины в НАТО в обозримом будущем

Украина в обозримом будущем не вступит в НАТО, пишет The New York Times. Одна из причин заключается в неуверенности европейских стран-участниц в выгодах от ее присоединения.

Обозреватели считают, что при многочисленных заявлениях американской администрации о возможном включении Украины в альянс президент США Джо Байден в подобных высказываниях был крайне осторожен.

Глава Белого дома в последние годы стал скептически относиться к расширению военных обязательств Соединенных Штатов, пишет издание. После распада СССР ему удалось убедить НАТО принять в состав Польшу, Венгрию и Чехию. Однако в течение двух десятилетий войны в Ираке и Афганистане у Байдена пропало желание расширять НАТО, отмечают авторы.

Кроме того, США и другим членам альянса не нравится, что украинские власти не справляются с коррупцией.

Кроме того, НАТО стремится избежать усиления враждебности России. Обозреватели отметили, что у Москвы есть значительные экономические рычаги в отношении Европы — поставки газа. «Учитывая все это Украина почти определенно не сможет отвечать третьему главному критерию для вступления НАТО — одобрению от всех 30 членов», — пишет The New York Times.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна захотела получить однозначный ответ по срокам вступления в НАТО уже в 2022 году. «Мы стремимся получить очень четкую временную перспективу от НАТО, очень конкретную. И хотим ее получить в 2022 году», — сказал он.