Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина захотела получить однозначный ответ по членству в НАТО

Зеленский: в 2022 году мы надеемся получить очень четкую временную перспективу от НАТО

Фото: Shutterstock

Украина захотела получить однозначный ответ по срокам вступления в НАТО уже в 2022 году. «Четкий и конкретный» срок ждет от Североатлантического альянса президент страны Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

«Мы стремимся получить очень четкую временную перспективу от НАТО, очень конкретную. И хотим ее получить в 2022 году», — заявил Зеленский на пресс-конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства». Кроме того, украинский лидер планирует «как можно быстрее» вернуть Крым и вступить в Европейский союз.

Слова Зеленского в целом соответствуют «европейскому» курсу развития страны, который правительство однозначно сформулировало после событий Евромайдана и прихода к власти сторонников Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в 2014 году. Назначенный премьер-министром страны Александр Яценюк и представители ЕС весной 2014-го подписали соглашение, а вскоре Украина также отказалась от внеблокового статуса (обязательства не входить ни в какие военные блоки — прим. «Ленты.ру») государства.

За время действия нового курса правительства Украины, который даже закрепили в конституции, стране удалось добиться сначала статуса кандидата в НАТО, а позже — уровня «партнера с расширенными возможностями». Однако за семь лет Киеву не удалось стать полноценным членом альянса.

Ранее на Украине нашли еще одно препятствие на пути страны к членству в Североатлантическом альянсе. Журналисты нашли в тексте Декларации о государственном суверенитете Украины, на основании которого страна провозгласила независимость, упоминание намерения стать постоянно нейтральным государством, не участвующем в военных блоках.

Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали остановку поставок российского газа в Германию
Виновник массового ДТП в Москве признался в употреблении алкоголя
Кремль рассказал об обсуждении отношений с НАТО со своими союзниками
Школьник пошел в туалет и пережил нападение самого опасного медведя в мире
Россиян предупредили о конце эпохи нелегальной аренды жилья
Ида Галич рассказала о жизни после развода
Европейцам отправят первые Peugeot Expert российской сборки
Россия пригрозила США последствиями в случае отправки военных на Украину
Рейсы с российскими спортсменами на Олимпиаду-2022 отменили
Названы поддерживающие iOS 16 устройства
Разведка Израиля призналась в убийстве высокопоставленного иранского генерала
Украина захотела получить однозначный ответ по членству в НАТО
Кремль оценил ситуацию с находящимися под следствием в Минске россиянами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter