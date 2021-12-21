Украина захотела получить однозначный ответ по членству в НАТО

Украина захотела получить однозначный ответ по срокам вступления в НАТО уже в 2022 году. «Четкий и конкретный» срок ждет от Североатлантического альянса президент страны Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

«Мы стремимся получить очень четкую временную перспективу от НАТО, очень конкретную. И хотим ее получить в 2022 году», — заявил Зеленский на пресс-конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства». Кроме того, украинский лидер планирует «как можно быстрее» вернуть Крым и вступить в Европейский союз.

Слова Зеленского в целом соответствуют «европейскому» курсу развития страны, который правительство однозначно сформулировало после событий Евромайдана и прихода к власти сторонников Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в 2014 году. Назначенный премьер-министром страны Александр Яценюк и представители ЕС весной 2014-го подписали соглашение, а вскоре Украина также отказалась от внеблокового статуса (обязательства не входить ни в какие военные блоки — прим. «Ленты.ру») государства.

За время действия нового курса правительства Украины, который даже закрепили в конституции, стране удалось добиться сначала статуса кандидата в НАТО, а позже — уровня «партнера с расширенными возможностями». Однако за семь лет Киеву не удалось стать полноценным членом альянса.

Ранее на Украине нашли еще одно препятствие на пути страны к членству в Североатлантическом альянсе. Журналисты нашли в тексте Декларации о государственном суверенитете Украины, на основании которого страна провозгласила независимость, упоминание намерения стать постоянно нейтральным государством, не участвующем в военных блоках.