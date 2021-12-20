На Украине рассказали о непреодолимом препятствии на пути в НАТО

Акт провозглашения независимости Украины 1991 года является непреодолимым препятствием на пути страны в НАТО. Об этом пишет «Страна.ua».

В украинском издании объяснили, что внеблоковый статус Киева лежит в основе государственности Украины. Так, в 1990-м году в Декларации о государственном суверенитете Украины четко указано, что Украинская СССР торжественно провозглашает о своем намерении стать постоянно нейтральным государством, не участвующем в военных блоках. В Акте провозглашения независимости Украины основанием для принятия документа называется декларация от 1990 года, что таким образом еще раз закрепляет внеблоковый статус Киева.

Помимо этого, первая украинская конституция, принятая в 1996 году, в свою очередь ссылается на Акт провозглашения независимости страны. В итоге, по мнению «Страна.ua», все основные документы, на которых базируется Украина как государство, запрещают ей вступать в какие-либо военные союзы, в том числе и НАТО.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО по гарантиям в сфере безопасности. Они включают в себя призывы к альянсу не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток. В рамках соглашений по безопасности Россия также предложила государствам-членам Североатлантического альянса отказаться от планов на Украину. В частности, в НАТО должны принять обязательства, исключающие включение Киева в состав организации.

