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Россия предложила НАТО и США проекты договоров по гарантиям безопасности

Опубликованы проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и Вашингтоном по гарантиям в сфере безопасности, которые были переданы американской стороне во время визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москву. Полный текст документов есть в распоряжении «Ленты.ру».

Украинский вопрос

В рамках соглашений по безопасности Москва предложила государствам-членам Североатлантического альянса отказаться от планов на Украину. В частности, в НАТО должны принять обязательства, исключающие включение Киева в состав организации.

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Российская сторона также призвала членов НАТО отказаться от дальнейшего расширения на Восток и ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Снижение рисков эскалации

Альянсу было предложено отказаться от военных учений выше бригадного уровня в зонах, соседствующих с Россией и ее союзниками. Для снижения рисков военных обострений стороны призвали информировать друг друга о готовящихся мероприятиях боевой учебной деятельности.

В рамках соглашений Москва также предложила Вашингтону отказаться от развертывания ядерного оружия за рубежом и вывести вооружения, которые уже были размещены странами за пределами их национальной территории. Проект предполагает и уничтожение инфраструктуры для размещения ядерного оружия за рубежом.

Москва также призвала альянс отказаться от проведения военных учений, предполагающих отработку сценариев с возможным применением ядерного оружия. Помимо этого, документ предполагает, что РФ и НАТО обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, где они могут поразить территорию друг друга.

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Дружеская нота

В глобальном плане Россия призвала страны-участницы НАТО не рассматривать Москву в качестве противника. В проекте документа Североатлантическому альянсу порекомендовали поддерживать мирный диалог с РФ и осуществлять совместные действия для предотвращения инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве, в первую очередь на Балтике и в Черном море.

Вместе с этим Москва выразила желание запретить как российской, так и американской стороне использовать территорию других стран для нападения друг на друга. «Участники соглашения обязуются не создавать условий или ситуаций, которые могли бы представлять или быть расценены в качестве угрозы для национальной безопасности других участников», — указано в проекте.

Россия готова к переговорам с США

После публикации проекта договоров по гарантиям безопасности замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва готова провести переговоры с Вашингтоном уже 18 декабря. По его словам, российская сторона предложила провести дипломатическую встречу в швейцарской Женеве.

Ситуация в Европе и Евразии настолько радикально отличается от всего того, что было раньше, что здесь неприменимы никакие шаблоны и стандарты от прошлого

Сергей Рябковзамглавы МИД России

Дипломат призвал США самым серьезным образом отнестись к опубликованным предложениям. Он отметил, что они не были составлены по принципу меню и не являются заведомо неприемлемыми. При этом Рябков напомнил, что вопрос о членстве России в Североатлантическом альянсе когда-то стоял серьезно, а теперь — это упущенная возможность для организации.

Комментируя проект договоров, замглавы российского МИД отметил, что Россия и Североатлантический альянс должны вернуться к соблюдению «Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и Организацией Североатлантического договора 1997 года». Согласно положениям этого документа, Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников. При этом Рябков призвал американскую стороны и НАТО взглянуть на все по-новому и начать писать историю отношений с Москвой с чистого листа.

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Екатерина Андреева
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