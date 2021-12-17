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Россия предложила США вывести размещенное в Европе ядерное оружие

МИД: Россия призвала США отказаться от развертывания ядерного оружия за рубежом

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россия предложила США отказаться от развертывания ядерного оружия за рубежом и вывести вооружения, которые уже были размещены сторонами за пределами их национальной территории. Об этом говорится в проекте двустороннего соглашения, опубликованного на сайте российского МИД.

Документ также предполагает ликвидацию сторонами инфраструктуры, позволяющей размещать ядерное оружие на территории других государств. «Стороны не осуществляют подготовку военнослужащих и гражданских лиц из стран, не обладающих ядерным оружием, к применению такого оружия», — говорится в проекте соглашения. Москва также призвала Вашингтон отказаться от проведения военных учений, предполагающих отработку сценариев с применением ядерного оружия.

Большая часть ядерных вооружений США, размещенных за пределами их границ, находится в Европе. По оценкам американской организации «Центр по контролю над вооружениями и нераспространению» за 2021 год, порядка 100 единиц американского ядерного оружия хранится на военных базах в пяти государствах-членах НАТО: Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Ранее на этой неделе Москву посетила помощник госсекретаря США Карен Донфрид. В ходе визита ей были переданы российские проекты соглашений с Соединенными Штатами и НАТО в сфере безопасности. 17 декабря тексты документов были опубликованы на сайте российского МИД.

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Валентина Шварцман
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