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МИД опубликовал переданные США и НАТО предложения по безопасности

Российский МИД опубликовал тексты соглашений с США и НАТО в сфере безопасности

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) России опубликовало российские предложения в сфере безопасности, переданные американской стороне во время визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москву. Документы есть в распоряжении «Ленты.ру».

На портале размещены тексты проектов соглашений по мерам обеспечения безопасности: одно предлагается заключить со всеми странами-участницами НАТО, а другое — только в двустороннем порядке с Соединенными Штатами.

В частности, в документах указывается на необходимость предотвращения опасной военной деятельности со стороны России и стран альянса, что позволило бы уменьшить вероятность военных инцидентов. Кроме того, отмечается, что военное противостояние между Москвой и Вашингтоном «способно привести к применению ядерного оружия, что имело бы далеко идущие последствия».

Донфрид посетила Москву с рабочей поездкой ранее на этой неделе. В ходе визита она встретилась с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым и руководителем администрации президента России Дмитрием Козаком.

В Госдепе сообщали, что цель рабочей поездки Донфрид в Москву — встречи с государственными должностными лицами и обсуждение предполагаемого наращивания военных сил у границ Украины со стороны России. Москва отрицает эти обвинения.

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Валентина Шварцман
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