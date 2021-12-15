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Замглавы МИД России и помощник госсекретаря США провели переговоры

ТАСС: замглавы МИД Рябков и помощник госсекретаря США Донфрид завершили переговоры
Карен Донфрид

Карен Донфрид. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провели переговоры в здании российского внешнеполитического ведомства. Они продлились 40 минут, пишет ТАСС.

Американский дипломат покинула здание МИД РФ без комментариев. В российском ведомстве тоже пока не раскрыли деталей завершившихся переговоров. Стороны должны были обсудить вопросы, связанные с ситуацией на Украине.

В Госдепе пояснили, что цель рабочей поездки Донфрид в Москву — встречи с государственными должностными лицами и обсуждение предполагаемого наращивания военных сил у границ Украины со стороны РФ. Москва отрицает эти заявления.

Позже Донфрид планирует принять заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

Виктория Кондратьева
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