Помощник госсекретаря США прибыла в МИД России

Помощник госсекретаря США Карен Донфрид прибыла в МИД России для переговоров с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, на встречу с российским дипломатом также прибыл американский посол в Москве Джон Салливан. Отмечается, что позже Донфрид планирует провести переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком.

Ожидается, что одной из тем для обсуждения на встрече дипломатов станет ситуация на Украине. Перед визитом в российскую столицу Донфрид посетила Киев, где встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Рябков также выразил надежду, что американская сторона проявит практический интерес к идее Москвы о гарантиях безопасности.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США продолжают работать над «сдерживанием вторжения России на Украину».При этом политик не рассказала, есть ли, по мнению Вашингтона, какие-либо «крайние сроки» для деэскалации. По ее словам, Вашингтон ведет ежедневные дискуссии с Брюсселем, Москвой и Киевом о дальнейшем развитии ситуации.