Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Помощник госсекретаря США прибыла в МИД России

Помощник госсекретаря США Донфрид прибыла в МИД России на переговоры с Рябковым

Фото: Rod Lamkey - CNP / Globallookpress.com

Помощник госсекретаря США Карен Донфрид прибыла в МИД России для переговоров с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, на встречу с российским дипломатом также прибыл американский посол в Москве Джон Салливан. Отмечается, что позже Донфрид планирует провести переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком.

Ожидается, что одной из тем для обсуждения на встрече дипломатов станет ситуация на Украине. Перед визитом в российскую столицу Донфрид посетила Киев, где встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Рябков также выразил надежду, что американская сторона проявит практический интерес к идее Москвы о гарантиях безопасности.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США продолжают работать над «сдерживанием вторжения России на Украину».При этом политик не рассказала, есть ли, по мнению Вашингтона, какие-либо «крайние сроки» для деэскалации. По ее словам, Вашингтон ведет ежедневные дискуссии с Брюсселем, Москвой и Киевом о дальнейшем развитии ситуации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
Роспотребнадзор оценил шансы появления смертельной болезни из Африки в России
Россиянам стала доступна отсрочка для покупки билетов на поезд
В сети появились кадры из горящего ТЦ с заблокированными людьми в Гонконге
Продавец ножей зарезал российскую пенсионерку
Украина решила переходить на газ из-за нехватки угля
Российскую пенсионерку заподозрили в проведении эвтаназии 89-летней матери
Помощник госсекретаря США прибыла в МИД России
Меган Фокс заподозрили в пластике из-за фото на выходе из клиники
Бывший боец Росгвардии зарезал двух человек
В Казахстане эвакуировали аэропорт из-за террористической угрозы
15-летний юноша захотел купить матери машину и стал миллионером
В Кузбассе загорелся завод задержанного по делу «Листвяжной» бизнесмена
Россия показала Японии свой «Ответ»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter