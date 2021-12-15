Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Белом доме рассказали о работе над «сдерживанием вторжения России на Украину»

Джен Псаки: власти США продолжают работать над сдерживанием вторжения России на Украину
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США продолжают работать над «сдерживанием вторжения России на Украину». Ее слова передает ТАСС.

При этом Псаки не рассказала, есть ли, по мнению Вашингтона, какие-либо «крайние сроки» для деэскалации. Во время регулярного брифинга один из журналистов спросил, наблюдаются ли изменения «касательно присутствия российских сил на границе» с Украиной, она ответила, что не располагает дополнительными оценками.

«Разумеется, мы внимательно следим за ситуацией. Мне кажется важным отметить, что мы работаем над тем, чтобы предотвратить или сдержать вторжение России на Украину. Мы рассчитываем продолжать эти дипломатические дискуссии, чтобы предотвратить и направить четкий сигнал о значительных и серьезных последствиях, если они будут двигаться вперед», — заявила представитель Белого дома .

Корреспондент также поинтересовался: «Что если численность войск на границе останется неизменной на неопределенный срок? Как долго текущая ситуация будет приемлемой?». Псаки напомнила, что власти США ведут ежедневные дискуссии с ЕС, Россией и Украиной о дальнейшем развитии ситуации.

Ранее американский лидер Джо Байден и его финский коллега Саули Ниинисте обсудили «общие опасения» по поводу действий России возле границы с Украиной. Вместе с тем в ходе телефонного разговора президенты двух стран обсудили оборонное сотрудничество.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин высказался против введения QR-кодов на транспорте под Новый год
Оценена нагрузка омикрон-штамма на систему здравоохранения
Путин вошел в топ самых уважаемых мужчин мира
В Белом доме рассказали о работе над «сдерживанием вторжения России на Украину»
Эксперт рассказал об открытии детской колонии в здании Музея криптографии
В США испытали последнюю версию «совершенного оружия доминирования»
Оценены шансы изменить закон в России после решения ЕСПЧ о домашнем насилии
США объявили о готовности снять часть санкций с Ирана
Лавров ответил на вопрос о самом трудном годе в карьере
США отреагировали на приговор Тихановскому
На Украине назвали причину увольнения Авакова
Лавров заявил о желании США развивать диалог с Россией
Из России вывезли новый видеоархив с пытками в колониях
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter