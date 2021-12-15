В Белом доме рассказали о работе над «сдерживанием вторжения России на Украину»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США продолжают работать над «сдерживанием вторжения России на Украину». Ее слова передает ТАСС.

При этом Псаки не рассказала, есть ли, по мнению Вашингтона, какие-либо «крайние сроки» для деэскалации. Во время регулярного брифинга один из журналистов спросил, наблюдаются ли изменения «касательно присутствия российских сил на границе» с Украиной, она ответила, что не располагает дополнительными оценками.

«Разумеется, мы внимательно следим за ситуацией. Мне кажется важным отметить, что мы работаем над тем, чтобы предотвратить или сдержать вторжение России на Украину. Мы рассчитываем продолжать эти дипломатические дискуссии, чтобы предотвратить и направить четкий сигнал о значительных и серьезных последствиях, если они будут двигаться вперед», — заявила представитель Белого дома .

Корреспондент также поинтересовался: «Что если численность войск на границе останется неизменной на неопределенный срок? Как долго текущая ситуация будет приемлемой?». Псаки напомнила, что власти США ведут ежедневные дискуссии с ЕС, Россией и Украиной о дальнейшем развитии ситуации.

Ранее американский лидер Джо Байден и его финский коллега Саули Ниинисте обсудили «общие опасения» по поводу действий России возле границы с Украиной. Вместе с тем в ходе телефонного разговора президенты двух стран обсудили оборонное сотрудничество.