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США и Финляндия обеспокоились действиями России

Белый дом: Байден и Ниинистё выразили опасения из-за действий России у границы с Украиной
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден и его финский коллега Саули Ниинистё обсудили «общие опасения» по поводу действий России вблизи границы с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В частности, в ходе телефонного разговора лидеры стран поделились опасениями насчет дестабилизирующего наращивания военной мощи России вдоль границы с Украиной. Байден и Ниинистё отметили важность трансатлантических усилий по деэскалации сложившейся ситуации.

Кроме того, во время телефонного разговора лидеры двух стран обсудили оборонное сотрудничество. Байден поприветствовал выбор Финляндии в пользу закупки истребителей F-35. По словам главы Белого дома, данные поставки станут основой для «еще более тесных двухсторонних связей в оборонной сфере на долгие годы».

Ранее президент Финляндии Ниинистё анонсировал беседу с президентом России Владимиром Путиным. Ниинистё свяжется с российским лидером по телефону во вторник, 14 декабря.

Ксения Назарова
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