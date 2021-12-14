Президент Финляндии анонсировал разговор с Путиным после беседы с Байденом

Президент Финляндии Саули Ниинистё анонсировал разговор с российским лидером Владимиром Путиным после беседы с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию финского главы.

Ниинистё свяжется с Путиным по телефону во вторник, 14 декабря, уточнили в канцелярии. При этом главной темой разговора с Байденом стала «тревожная ситуация на границах Украины». «Президенты посчитали важным сотрудничество для поиска дипломатического выхода из напряженной ситуации», — сообщили там.

Ранее Саули Ниинистё призвал западные страны при взаимодействии с Россией считаться с ее интересами. По его словам, самым важным при общении с Москвой является не провоцировать и не игнорировать ее. Финский лидер отметил, что российское руководство всегда помнит теплое отношение к себе.

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовую видеовстречу, посвященную главным образом украинскому вопросу. По итогам переговоров Вашингтон предупредил Москву о серьезных экономических последствиях в случае вторжения на Украину. Позже позицию США поддержали страны Евросоюза.