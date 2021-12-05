Президент Финляндии призвал Запад считаться с интересами России

Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал западные страны при взаимодействии с Россией считаться с ее интересами. Об этом он заявил в интервью изданию The Financial Times, передает ТАСС.

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По его словам, самым важным при общении с Москвой является не провоцировать и не игнорировать ее. Президент отметил, что российское руководство всегда помнит теплое отношение к себе. Так, он привел в качестве примера историю мэра финского города Турку Юхани Леппя. Ниинистё рассказал, что в 1990-е годы Лепля часто контактировал с главой России Владимиром Путиным, когда тот работал в органах исполнительной власти Санкт-Петербурга. С тех между двумя политиками сложились уважительные отношения, которые они до сих поддерживают, подчеркнул финский президент.

Помимо этого, он рассказал, что Финляндия, будучи соседом России, внимательно наблюдает за ее деятельностью в военной сфере. «В Финляндии есть старинная пословица о том, что казак берет все, что плохо лежит», — рассказал глава государства, подчеркнув, что Хельсинки в тех или иных случаях должны быть готовы занять твердую позицию.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отказался уважать чьи-либо «красные линии» по ситуации с Украиной. Такое заявление глава американского государства сделал в преддверии разговора с Владимиром Путиным. Таким образом Байден прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями» размещение вооружений на Украине, в частности гиперзвукового оружия, и приближения инфраструктуры НАТО к российским границам. «Я не признаю ничью красную линию», — подчеркнул президент США.

