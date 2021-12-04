Президент США Байден заявил, что не уважает ничьи «красные линии» по Украине

Президент США Джо Байден отказался уважать чьи-либо «красные линии» по ситуации с Украиной. Такое заявление глава американского государства сделал в преддверии разговора с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Таким образом Байден прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями» размещение вооружений на Украине, в частности гиперзвукового оружия, и приближения инфраструктуры НАТО к российским границам. «Я не признаю ничью красную линию», — подчеркнул президент США.

Материалы по теме «Санкции — это на всю жизнь» США грозят России новыми санкциями. Кто и как принимает эти решения? Министерство дружбы. Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов?

Американский лидер заявил, что Вашингтон разрабатывает комплексные инициативы, чтобы затруднить «вторжение России на Украину», поскольку есть опасения, что в Донбассе может развернуться полномасштабный конфликт, пишет Reuters.

1 декабря президент России Владимир Путин призвал Североатлантический альянс дать гарантии нерасширения к границам России. Выступая на коллегии Министерства иностранных дел 18 ноября, он заявил, что Россия является миролюбивым государством, которое хочет формировать «атмосферу добрососедства и партнерства на постсоветском пространстве». Однако президент выразил уверенность, что НАТО, напротив, настроен на активную конфронтацию с Москвой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для Москвы. Она подчеркнула, что стремление превратить страну в плацдарм противостояния с Россией чревато серьезными негативными последствиями, такие действия альянса дестабилизируют военно-политическую обстановку в Европе.

