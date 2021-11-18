Путин объявил Россию миролюбивым государством

Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия — это миролюбивое государство. Такую концепцию внешней политики он объявил дорожной картой для Министерства иностранных дел (МИД) страны, выступая на коллегии ведомства. Слова главы государства передает РИА Новости.

«Важно и дальше формировать атмосферу добрососедства и партнерства на постсоветском пространстве», — подчеркнул Путин. Он также добавил, что внешняя политика России должна впредь служить обеспечению благоприятных условий для развития и безопасности страны.

При этом российский лидер напомнил, что РФ привержена партнерским отношениям с другими странами.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о статье Bloomberg, в которой говорится, что Россия ведет гибридную войну, заметил, что в Британии много истеричных публикаций. Песков подчеркнул, что никаких войн Москва не ведет, и выразил надежду на то, что Европа опомнится и перестанет считать Россию виновницей всех бед.

Агентство Bloomberg в статье о миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши писало, что ЕС и США должны убедить Путина не делать ставку на «более широкий пожар» и отказаться от гибридной войны с Западом.