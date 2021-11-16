Возможность войны между Польшей и Белоруссией оценили

Военных действий в противостоянии между Польшей и Белоруссией на фоне миграционного кризиса ждать не стоит. Так оценил возможность войны глава правящей партии Польши «Закон и Справедливость», вице-премьер Ярослав Качиньский, пишет ТАСС со ссылкой на его выступление на местном радио.

«У нас уже есть гибридная война, но войны с применением оружия пока, скорее, нет на горизонте. Я использую это слово — скорее — потому, что мы имеем дело с непредсказуемым противником», — приводит агентство его слова.

Днем ранее стало известно, что польские власти приняли решение строить новое заграждение на белорусской границе круглосуточно, не делая перерывов. В этом полякам помогают британские военные инженеры, прикомандированные из Лондона. Западные страны считают, что кризис могло бы урегулировать вмешательство России.