В Польше предрекли ночной штурм границы мигрантами

В Польше предрекли штурм границы страны со стороны Белоруссии ночью. Об этом заявила в эфире Польского телевидения официальный представитель погранстражи Анна Михальская, ее слова приводит РИА Новости.

«Мы ожидаем, что дойдет до форсирования — попытки перехода границы. Мы можем ожидать, что эта ночь может быть горячей», — подчеркнула она.

Материалы по теме Свой — чужой. Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать? Их не ждут. Как желание тысяч мигрантов прорваться из Белоруссии в Европу привело к жертвам и международному скандалу

Михальская отметила, что в настоящее время мигранты ведут себя спокойно, они не пытаются переходить границу, разбили палатки и разожгли костры на белорусской стороне.

Представитель погранстражи добавила, что Польша сосредоточила силы в приграничной зоне, ведомство поддерживает полиция и солдаты, ожидается развитие ситуации.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе.

8 ноября несколько тысяч человек подошли к Польше с белорусской стороны. Мигранты не покидают приграничную зону, часть попыталась попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

