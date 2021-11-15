Евросоюз отказался пускать мигрантов с территории Белоруссии

Евросоюз (ЕС) отказался пускать хотя бы одного мигранта с территории Белоруссии, но они не должны погибать. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«ЕС не сможет впустить никого из них. Но они не должны умирать в лесу. Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их», — заявил Боррель.

Ранее Боррель заявил, что в ближайшее время будет принят пятый пакет санкций Европейского союза против Белоруссии, на этот раз из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. В результате внесения поправок в механизм антибелорусских ограничений Евросоюз сможет накладывать рестрикции на физических и юридических лиц, способствующих политике режима президента Белоруссии Александра Лукашенко по провоцированию миграционного кризиса.

Миграционный кризис на восточной границе Евросоюза начался в мае 2021 года. Большие группы мигрантов из Африки и с Ближнего Востока начали массово пересекать границу Польши, Литвы и Латвии со стороны Белоруссии. В эскалации миграционного кризиса власти пострадавших стран обвинили Минск и Москву.