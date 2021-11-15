В ЕС отказались от санкций против «Аэрофлота» на фоне миграционного кризиса

ЕС не включит «Аэрофлот» в санкционный список доставляющих мигрантов в Белоруссию компаний

Европейский союз (ЕС) отказался включать «Аэрофлот» в санкционный список авиакомпаний и турагентств, которых Брюссель подозревает в доставке мигрантов в Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

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Новый механизм ограничений будет утвержден в понедельник, на заседании Совета ЕС, в котором примут участие главы МИД стран-членов объединения. «ЕС сейчас не рассматривает включение "Аэрофлота" в черный список авиакомпаний», — заявил близкий к обсуждению дипломат.

«Пока нет никаких свидетельств, что российская авиакомпания целенаправленно занимается перевозкой мигрантов в Минск», — уточнил собеседник ТАСС. Однако, по его словам ситуация может измениться,если «Аэрофлот» начнет широкую распродажу билетов в Белоруссию из Турции и стран Северной Африки. Тогда компанию могут обвинить в причастии к миграционному кризису.

Также, по словам источника, санкций могут избежать те компании, которые откажутся от целенаправленной перевозки нелегальных мигрантов в Белоруссию.

О том, что «Аэрофлот», а также турецкая авиакомпания Turkish Airlines рискуют попасть под санкции ЕС, в качестве перевозчиков, причастных к наплыву мигрантов на польско-белорусскую гарницу, стало известно 11 ноября. Об этом изданию Bloomberg сообщил источник в органах власти Брюсселя.

Позже появилась информация, что в санкционный пакет ЕС по миграционному кризису попадут 45 должностных лиц из Белоруссии, а также авиакомпании, осуществляющие чартерные рейсы из стран прибытия нелегалов. При этом собеседник РИА Новости в Еврокомиссии заявил, что «Аэрофлот» и Turkish Airlines вряд ли попадут в санкционный список.