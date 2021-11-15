В ЕС рассказали подробности санкций против Белоруссии

В ближайшее время будет принят пятый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против Белоруссии, на этот раз из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Об этом рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС и встречи министров иностранных дел 27 стран сообщества. Его слова изложены на сайте Совета Европы.

В результате внесения поправок в механизм антибелорусских ограничений, Евросоюз сможет накладывать рестрикции на физических и юридических лиц, способствующих политике режима президента Белоруссии Александра Лукашенко по провоцированию миграционного кризиса.

«Сегодняшнее решение отражает решимость Европейского союза противостоять использованию мигрантов в политических целях. Мы пресекаем эту бесчеловечную и незаконную практику», — заявил глава евродипломатии, говоря о подробностях принятых на Совете изменений. Он также отметил, что Брюссель осуждает репрессии Лукашенко против населения Белоруссии.

15 ноября стало известно, что Европейский союз отказался включать «Аэрофлот» в санкционный список авиакомпаний и турагентств, которых Брюссель подозревает в доставке мигрантов в Белоруссию. Источники в дипломатических кругах ЕС сообщил, что у европейских органов власти нет доказательств против российской авиакомпании.