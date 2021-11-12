Турция пошла на радикальный шаг для остановки потока мигрантов

Анкара прекращает авиаперевозки граждан Ирака, Сирии и Йемена в Белоруссию из турецких аэропортов. О таком радикальном шаге, на который пошла республика для остановки потока мигрантов, говорится в сообщении в заявлении Главного управления гражданской авиации Турции Twitter.

Им не позволят покупать билеты и совершать посадку на рейсы в Белоруссию.

Авиакомпания Turkish Airlines также пообещала не пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на борт самолетов, направляющихся в Минск. Такое заявление появилось на фоне обвинений, в том числе звучащих из Варшавы.

11 ноября пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина обвинил российскую авиакомпанию «Аэрофлот» в причастности к кризисной ситуации с нелегалами с Ближнего Востока на белорусско-польской границе. Он отметил, что российская авиакомпания доставляла мигрантов на границу с Белоруссией.