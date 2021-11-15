Белорусских силовиков обвинили в «пленении» мигрантов

В полиции Польши заявили, что белорусские военные не дают мигрантам вернуться на родину

Белорусские силовики «пленили» нелегальных мигрантов, которые заполонили контрольно-пропускной пункт (КПП) «Брузги», и не дают им покинуть Белоруссию. С таким обвинением выступила в Twitter полиция Польши.

По данным ведомства, белорусские военные запрещают перемещаться даже тем беженцам, которые желают вернуться на родину через Минск. «Службы белорусского режима следят за тем, чтобы люди, которых они толкали к пограничному переходу, не могли уйти вглубь Белоруссии», — подчеркнули польские полицейские.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч мигрантов покинули лагерь и подошли к КПП. Отмечается, что мигрантов сопровождали белорусские силовики.

Польские военные, в свою очередь, подготовили водометы и наблюдают за ситуацией с вертолета. Также поляки обратились к белорусам по громкоговорителям с просьбой «прекратить удерживать невинных людей».

Обстановка обострилась 8 ноября, когда несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока подошли к белорусско-польскому кордону и попытались прорваться на территорию Европейского союза (ЕС). В сложившейся ситуации Запад обвинил Минск и стал обсуждать введение новых санкций.