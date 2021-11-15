К пропускному пункту на границе Польши подошли почти 2000 мигрантов

Почти 2000 беженцев подошли к КПП на белорусско-польской границе

К контрольно-пропускному пункту (КПП) на границе Польши подошли почти 2000 беженцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

Собеседник агентства рассказал, что практически все мигранты, находившиеся ранее в приграничном стихийном лагере, расположились прямо возле заграждений на погранпереходе между Белоруссией и Польшей и пока не предпринимают попыток прорыва.

По его словам, обстановка остается спокойной, агрессивных действий со стороны беженцев замечено не было.

Ранее стало известно, что толпа мигрантов стала покидать свой лагерь на границе с Польшей и в сопровождении белорусских силовиков направилась к КПП «Брузги». Отмечалось, что с польской стороны к кордону были стянуты дополнительные силы военных и техника, в том числе водометы.

8 ноября несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока скопились у границы Польши и Белоруссии и предприняли попытку прорыва на территорию Европейского союза (ЕС). В обострении миграционного кризиса на Западе обвинили Минск и стали обсуждать введение новых санкций.