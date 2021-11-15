Политолог заявил о проигрыше миграционной кампании Лукашенко

Миграционная кампания президента Белоруссии Александра Лукашенко окончательно проиграна: цели не достигнуты, возникли новые репутационные и экономические потери, заявил политолог Дмитрий Болкунец. В разговоре с «Лентой.ру» он заметил, что глава государства пытается выйти из этой истории, не потеряв лицо, однако ему это не удается: стало окончательно понятно, что ЕС не станет с ним говорить.

Ирак планирует направить первый рейс для возвращения на родину граждан, пытающихся порваться на территорию Евросоюза через польско-белорусскую границу, заявили в МИДе арабской республики.

Партия проиграна

Болкунец напомнил, что власти ЕС уже предприняли ряд мер, которые позволят остановить поток мигрантов в Белоруссию из региона Ближнего Востока.

«Официальный Минск будет пытаться выйти из игры, не потеряв лицо среди номенклатуры, особенно силовиков, — считает политолог. — Россия, несмотря на демонстративную поддержку Лукашенко в миграционном кризисе, впервые столкнулась с риском получить санкции за действия своего союзника. Такая политика связана с давним противостоянием ЕС — Россия и с желанием не вступать в конфронтацию с Лукашенко».

Эксперт заметил, что стратегически первостепенное значение для Москвы имеет реализация договора о создании Союзного государства, но лица, принимающие решения, по его мнению, питают иллюзии, что Лукашенко пойдет на углубление интеграции.

Через созданный миграционный кризис Лукашенко мог бы саботировать интеграционные проекты с Россией — тема могла бы стать предметом его торга с Европой. Однако Брюссель не видит перспектив вести дела с недоговороспобным белорусским руководителем и предпочитает решать проблемы другим способом, заключил Болкунец.

Поток мигрантов с территории Белоруссии в ЕС резко вырос после того, как Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за границей. На протяжении нескольких дней тысячи мигрантов пытаются пробраться в Польшу. ЕС винит в сложившейся ситуации официальный Минск и угрожает ввести новые санкции против белорусского режима.