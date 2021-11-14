Ирак задумал вернуть своих граждан на родину с польско-белорусской границы

Ирак планирует направить первый рейс для возвращения на родину граждан, пытающихся порваться на территорию Евросоюза через польско-белорусскую границу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел арабской республики.

Сообщается, что первый вывозной рейс запанирован на четверг, 18 ноября. В МИД Ирака отметили, что воспользоваться им смогут те, кто решит добровольно вернуться на родину. «Мы не можем заставить граждан вернуться в Ирак насильно», — отметили в ведомстве.

12 ноября МИД Ирака сообщил о прекращении прямого авиасообщения с Белоруссией на фоне ситуации с мигрантами на границе с Польшей.

Поток мигрантов с территории Белоруссии в ЕС резко вырос после того, как президент Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за границей. На протяжении нескольких дней тысячи мигрантов пытаются пробраться в Польшу. ЕС винит в сложившейся ситуации официальный Минск и угрожает ввести новые санкции против белорусского режима.

