Ирак прекратит прямое авиасообщение с Белоруссией на фоне ситуации с мигрантами на границе с Польшей. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) страны, передает ТАСС.

Ранее Евросоюз поблагодарил турецкую сторону за отказ пускать в Белоруссию мигрантов-нелегалов с Ближнего Востока: из Ирака, Сирии и Йемена. Глава Евросовета Шарль Мишель выразил благодарность «Турецким авиалиниям» за поддержку и сотрудничество на фоне миграционного кризиса.

Поток мигрантов с территории Белоруссии в ЕС резко вырос после того, как президент Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за границей. На протяжении нескольких дней тысячи мигрантов пытаются пробраться в Польшу. ЕС винит в сложившейся ситуации официальный Минск и угрожает ввести новые санкции против белорусского режима.