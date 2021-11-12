Лондон подтвердил отправку военных на польско-белорусскую границу

Минобороны Британии: военные были направлены для помощи Польше в ситуации с мигрантами

Лондон подтвердил отправку британских военных на польско-белорусскую границу для помощи в урегулировании ситуации с мигрантами. Об этом сообщило Минобороны Британии в Twitter.

В ведомстве заявили, что небольшая группа военных была направлена в Польшу в рамках соглашения с Варшавой для предоставления инженерной поддержки на фоне миграционного кризиса. В британском Минобороны также подчеркнули, что Лондон и Варшава имеют долгую историю дружбы и являются союзниками в рамках НАТО.

Ранее сообщалось, что британские инженерные войска помогут Польше укрепить пограничные заграждения. Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что солдаты будут сотрудничать в указанной миссии на польско-белорусской границе.

Группы мигрантов с Ближнего Востока третий день пытаются прорваться в Польшу и Литву из Белоруссии. По информации польского правительства, численность беженцев достигала трех-четырех тысяч человек. В Варшаве сообщают, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики. ЕС винит в кризисе официальный Минск и угрожает ввести санкции против режима белорусского лидера Александра Лукашенко.