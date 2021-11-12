Британия поможет Польше укрепить границу с Белоруссией

Британские инженерные войска помогут Польше укрепить пограничные заграждения. Об этом рассказал в официальном Twitter-аккаунте глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

«Началась разведка перед оказанием поддержки со стороны инженерных войск Великобритании. Наши военные будут сотрудничать в укреплении заграждений на польско-белорусской границе», — сообщил министр.

Ранее Польша уличила белорусских силовиков в «выталкивании» мигрантов-нелегалов через границу: по данным пограничников, выгоняли на польскую территорию в основном женщин и детей.

В Белоруссии группы мигрантов с Ближнего Востока третий день пытаются прорваться в Польшу и Литву. По информации правительства Польши, численность беженцев достигала трех-четырех тысяч человек. В Варшаве сообщают, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.