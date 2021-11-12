ЕС поблагодарил Турцию за отказ пускать в Белоруссию мигрантов

Евросоюз благодарен турецкой стороне за отказ пускать в Белоруссию мигрантов-нелегалов с Ближнего Востока: из Ирака, Сирии и Йемена. От имени европейского блока благодарность туркам выразил глава Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter-аккаунте.

«Спасибо "Турецким авиалиниям" и управлению гражданской авиации Турции за поддержку и сотрудничество», — написал Мишель в ответ на соответствующее заявление со стороны турецких властей.

Ранее в пятницу, 12 ноября, в НАТО выразили солидарность с Польшей, Литвой и Латвией в связи с миграционным кризисом и призвали белорусские власти прекратить нарушения человеческих прав. В альянсе считают, что ситуация — искусственный, срежиссированный режимом президента Белоруссии Александра Лукашенко кризис, часть гибридной атаки на западные страны.