Белоруссия сообщила ЕС о предпринятых мерах по сокращению потока мигрантов

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел телефонные переговоры с зампредседателя Европейской комиссии, высоким представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем на фоне обострения кризиса с беженцами на белорусско-польской границе. Соответствующая информация опубликована в воскресенье, 14 ноября, на сайте внешнеполитического ведомства Белоруссии.

Уточняется, что Макей довел до собеседника информацию о предпринятых белорусской стороной шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, а также оказании гумпомощи беженцам на границе и взаимодействии по этому вопросу с соответствующими международными организациями системы ООН.

Глава МИД Белоруссии отметил, что Минск готов к диалогу с ЕС, основанному на равноправии и взаимном уважении. Помимо этого, он подчеркнул «бесперспективность санкций и для развития» дальнейших отношений. Стороны также подтвердили заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса и договорились поддерживать открытыми каналы для диалога.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что новые санкции Евросоюза против Минска коснутся всех тех, кто причастен к «грязному, бесчеловечному и незаконному бизнесу» по транспортировке мигрантов к белорусским границам с ЕС. Он также сообщил, что помимо авиакомпаний под ограничительные меры могут попасть турагентства и другие посредники.