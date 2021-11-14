В ЕС отказались верить в строительство стены между Польшей и Белоруссией

Глава дипломатии ЕС Боррель не верит в строительство стены между Польшей и Белоруссией

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель отказался верить в идею строительства стены на границе Польши и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Борреля, миграционный кризис нельзя решить с помощью стены.

В конце октября нижняя палата Национального собрания Польши (Сейм) приняла закон о строительстве стены на границе с Белоруссией для защиты от наплыва мигрантов. Затем он должен поступить на подпись президенту Польши Анджею Дуде.

С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. Кризис резко обострился 8 ноября, после того как несколько тысяч человек подошли к границе Польши с белорусской стороны.