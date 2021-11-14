В России назвали условие поставки ракетных комплексов «Искандер» Минску

Москва может поставить Минску ракетные комплексы «Искандер-М», но только в случае реальной военной угрозы для Белоруссии. Такое условие назвал бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. Его слова в воскресенье, 14 ноября, приводит «Интерфакс».

Он отметил, что это предусматривается совместным военным планированием, и вопрос поставок комплексов уже неоднократно поднимался на обсуждение между военными министерствами двух стран.

По словам Ивашова, российский «Искандер» является очень эффективным и высокоточным оружием. Генерал напомнил также, что ракеты комплекса могут оснащаться ядерной боеголовкой.

13 ноября в интервью российскому журналу «Национальная оборона» президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в получении российских ракетных комплексов «Искандер». По его словам, они нужны на западном и южном направлениях.