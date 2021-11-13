Лукашенко захотел получить российские ракетные комплексы «Искандер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в получении российских ракетных комплексов «Искандер». Об этом он сказал в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

Белоруссия хочет получить «Искандеры», поскольку ракетные комплексы нужны на западном и южном направлениях. «Пусть стоят. Это 500 километров дальность пуска, потому что наш "Полонез" — до 300 километров», — отметил Лукашенко.

В сентябре Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин согласовали перечень российского вооружения, которое будет поставлено Белоруссии до 2025 года. По данным агентства БЕЛТА, Белоруссия закупит оружие более чем на миллиард долларов.

Ранее сообщалось, что оперативно-тактические комплексы «Искандер» получат высокоманевренные стелс-ракеты, практически неуязвимые для противника. Их практически нельзя обнаружить, при этом боеприпас может выполнять на траектории сложнейшие маневры, что позволяет ему уходить от противоракет противника и с особой точностью поражать наземные цели.

Новый боеприпас отличается радиопоглощающим покрытием и способен поражать цели на удалении до 500 километров.