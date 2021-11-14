МИД Германии опроверг слухи об отправке в Польшу автобусов для мигрантов

МИД Германии опроверг информацию об отправке в Польшу автобусов для перевозки мигрантов

МИД Германии опроверг информацию об отправке автобусов на польско-белорусскую границу для перевозки беженцев в Европу через Польшу. Соответствующий пост опубликован в официальном аккаунте министерства в Twitter.

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«Слухи о том, что Германия планирует отправить автобусы, чтобы забрать людей из Белоруссии через Польшу в Германию, ложны. Те, кто распространяет эту ложь, подвергают людей большой опасности», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что три немецких города — Мюнхен, Эрланген и Нюрнберг — согласились принять беженцев, находящихся на польско-белорусской границе. В центре «Системная правозащита» уточнили, что всего было получено 38 письменных обращений от мигрантов с просьбой о помощи.

С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. Кризис резко обострился 8 ноября после того, как несколько тысяч человек подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они не покидают приграничную зону, часть попыталась попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.