В Польше заявили о готовящемся крупном прорыве мигрантов через границу

Пограничная стража Польши заявила о том, что нелегальные мигранты готовятся совершить в воскресенье, 14 ноября, крупный прорыв через границу со стороны Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 13 ноября в районе города Стражин группа примерно из 50 нелегалов штурмом прорвалась на территорию Польши. 22 человека были задержаны. Они оказались гражданами Ирака. Кроме того, за прошедшие сутки еще четверых задержали за помощь в нелегальном пересечении границы — двух гражданин Грузии, одного поляка и одного сирийца.

Уточнялось также, что при попытке прорваться на территорию европейской страны мигранты атаковали правоохранителей, бросая камни. По данным Пограничной стражи, за прошедшие сутки суммарно зафиксировано 233 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы.