Полсотни нелегалов штурмом прорвались в Польшу из Белоруссии

Полсотни нелегальных мигрантов штурмом прорвались в Польшу с территории Белоруссии. Об этом в воскресенье, 14 ноября, со ссылкой на данные полиции Подляского воеводства пишет РИА Новости.

Инцидент произошел 13 ноября в районе города Стражин, уточняют правоохранители. Из 50 человек 22 задержали. Они оказались гражданами Ирака. Кроме того, за прошедшие сутки еще четверых задержали за помощь в нелегальном пересечении границы — двух гражданин Грузии, одного поляка и одного сирийца.

По данным Пограничной стражи, за минувшие 24 часа зафиксировано 233 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы.

С начала 2021 года на границу Республики Беларусь со странами Прибалтики начали стекаться люди. 8 ноября кризис резко обострился, когда несколько тысяч человек подошли к границе Польши. Они не покидают приграничную зону, часть попыталась 10 ноября прорваться к полякам, сломав заграждение из колючей проволоки.