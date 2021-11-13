В Белоруссии ответили на заявление Байдена по ситуации с мигрантами на границе

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник обвинил Вашингтон в «двойных стандартах» в связи с заявлением президента США Джо Байдена по миграционному кризису на белорусско-польской границе. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».

По его словам, США в очередной раз однобоко и селективно оценили происходящие в стране события. Белорусский дипломат отметил, что Вашингтон еще раз пытается подлить масла в миграционную ситуацию на границе двух стран. При этом он подчеркнул, что проблема миграции носит глобальный характер, и Белоруссия никогда не являлась источником или причиной миграционных потоков.

Помимо этого, Алейник добавил, что «озабоченность», которую выразил Байден, должна касаться Польши, Литвы и других европейских стран и высказываться по поводу их бездействия в ситуации с беженцами, нарушения ими международных обязательств и отсутствия усилий по разрешению кризиса.

Ранее Байден заявил, что американские власти довели до Минска и Москвы свою обеспокоенность ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границ. Глава государства прокомментировал ситуацию и ответил вопрос, как он оценивает проблему с мигрантами на границе Белоруссии. «Это внушает большую обеспокоенность. Мы передали России, что озабочены. Мы также передали Белоруссии, что обеспокоены», — уточнил американский лидер.

С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. Кризис резко обострился 8 ноября, после того, как несколько тысяч человек подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они не покидают приграничную зону, часть попыталась 10 ноября попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

Евросоюз обвинил Минск в эскалации конфликта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна спокойно противостоит сложившимся обстоятельствам и не задирается.