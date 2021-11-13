Байден прокомментировал ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии

Американские власти довели до Минска и Москвы свою обеспокоенность ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, заявил президент США Джо Байден журналистам перед тем, как отправиться из Вашингтона в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), пишет ТАСС.

Глава государства прокомментировал ситуацию и ответил вопрос, как он оценивает проблему с мигрантами на границе Белоруссии. «Это внушает большую обеспокоенность. Мы передали России, что озабочены. Мы также передали Белоруссии, что обеспокоены», — уточнил американский лидер.

С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. Кризис резко обострился 8 ноября, после того, как несколько тысяч человек подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они не покидают приграничную зону, часть попыталась 10 ноября попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

Евросоюз обвинил Минск в эскалации конфликта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна спокойно противостоит сложившимся обстоятельствам и не задирается.

