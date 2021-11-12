Порошенко назвал миграционный кризис гибридной агрессией России

Бывший президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко назвал миграционный кризис, возникший на белорусско-польской границе, гибридной агрессией России. Он опубликовал пост в Telegram-канале.

По словам политика, происходящее является «частью гибридной агрессии, спланированной в Москве».

Порошенко снова призвал украинские власти немедленно развернуть войска на границе с Белоруссией, инициировать создание там специальной миссии ЕС, задействовать механизмы операционного сотрудничества с FRONTEX — европейским агентством по приграничной и береговой охране.

Кроме того, по словам экс-президента, Киев должен принять активное участие в экстренном заседании Совета Безопасности ООН, чтобы обратить внимание мирового сообщества на роль Кремля в происходящем. Необходимо также «усилить санкции ЕС против виновников кризиса», добавил Порошенко.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что мигранты являются новым оружием президента России Владимира Путина, который принуждает Белоруссию к признанию Крыма частью РФ и оказывает давление на Евросоюз и НАТО.

«Мне кажется, что вся эта история может быть определенным отвлекающим моментом перед тем, как основные усилия направить против Украины», — добавил Арестович.