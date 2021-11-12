Лавров ответил на слова о причастности России к миграционному кризису в ЕС

Глава МИД России Лавров: у ЕС не должно быть двойного подхода к ситуации с мигрантами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на обвинения в причастности Москвы к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии. Его слова приводит РИА Новости.

Глава МИД России на переговорах с Францией в формате «2+2» заявил, что у Евросоюза не должно быть двойного подхода к ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. «И мы объяснили ситуацию, в которой не должно быть каких-либо двойных стандартов по сравнению с тем, как с мигрантами обращаются в других странах Евросоюза, а не на границе с Белоруссией», — подчеркнул Лавров.

Он призвал Евросоюз (ЕС) действовать в одном ключе, полностью уважая основополагающие принципы международного гуманитарного права. Также По словам Лаврова, он не думает, что российская сторона убедила французских коллег, однако у России есть аргументы, с которыми Франция спорить не стала, лишь призвал помочь убедить властей Белоруссии решить проблему.

Ранее заместитель главы внешнеполитической службы Евросоюза (EEAS) раскрыл подробности телефонных переговоров, которые он провел с замминистра иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником по миграционному кризису на границе с Польшей. При этом он заявил, что санкции остаются главным способом воздействия на белорусские власти. О том, какие ограничения и в каком порядке вводить главы стран Евросоюза договорятся 15 ноября, на заседании Совета ЕС.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это случилось на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.