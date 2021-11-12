В ЕС рассказали о переговорах с МИД Белоруссии

Заместитель главы внешнеполитической службы Евросоюза (EEAS) раскрыл подробности телефонных переговоров, которые он провел с замминистра иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником по миграционному кризису на границе с Польшей. Об этом пишет ТАСС со слов источника в EEAS.

«Мы сказали, что в Минске должны прекратить свои действия и что они должны предоставить доступ международным организациям к находящимся на границе людям», — рассказал источник в дипломатических кругах ЕС. Он также отметил, что диалог с Минском не добавляет легитимности президенту Белоруссии Александру Лукашенко, но заставляет его слушать Брюссель.

При этом он заявил, что санкции остаются главным способом воздействия на белорусские власти. О том, какие ограничения и в каком порядке вводить главы стран Евросоюза договорятся 15 ноября, на заседании Совета ЕС.

Ранее стало известно, что Великобритания направила контингент своих вооруженных сил на польско-белорусскую границу для помощи в урегулировании ситуации с мигрантами. В ведомстве заявили, что военные окажут Польше инженерную поддержку на фоне миграционного кризиса.